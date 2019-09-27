За курение на балконах с 1 октября могут оштрафовать на сумму от трёх до пяти тысяч рублей. С такими разъяснениями выступили в МЧС. Там уточнили, что к ответственности по большей части будут привлекать курильщиков, по вине которых произошёл пожар. Если из-за брошенного окурка сгорят балкон или квартиры, предусмотрена уголовная ответственность, добавили в Министерстве. В ведомстве отметили, что новые правила запрещают не только курение, но и приготовление шашлыков на балконе, пишет РИА «Новости».