Сегодня в Дохе стартует Чемпионат мира по легкой атлетике

Российские спортсмены вновь выступят на турнире под нейтральным флагом.

Конгресс Всемирной Легкоатлетической Федерации несколько дней назад принял рекомендации совета ИААФ и не стал восстанавливать в правах ВФЛА. Это решение во многом было принято из-за вновь вскрывшихся фактов махинации пробами в московской антидопинговой лаборатории. Так или иначе, но на Чемпионате мира в столице Катара российские спортсмены вновь будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. Так же, как это было два года назад в Лондоне.

Всего от нашей страны в Чемпионате примут участие 30 легкоатлетов. Среди них и те, кто реально сможет побороться за медали. Прежде всего это двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова в прыжках с шестом, прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко,

Первый комплект медалей ЧМ разыграют сегодня женщины, которые побегут марафон.