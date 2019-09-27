В Брюсселе сегодня пройдет очередной раунд переговоров по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза

Встречу проведут британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

В кабинете премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в преддверии переговоров признают, что для заключения сделки все еще сохраняются серьезные препятствия. Они, в частности, заключаются в позиции британского парламента. Принятый им закон обязывает Джонсона просить у Брюсселя очередную отсрочку Brexit на 3 месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить новую сделку или получить разрешение депутатов на выход из ЕС без соглашения. Но сам премьер-министр неоднократно настаивал, что Лондон покинет Евросоюз до 31 октября при любых, даже самых жестких раскладах. Поводом для недовольства парламента остается вопрос о так называемом «бэкстопе» — особом режиме, который должен позволить Северной Ирландии временно остаться в составе таможенного союза ЕС и единого рынка. Лондон недоволен тем, как этот режим прописан в сделке, однако и в Брюссель не устраивают нынешние предложения британской стороны.

Первоначально выход Британии из ЕС должен был состояться в конце марта этого года, однако затем Brexit, в том числе из-за позиции депутатов Палаты общин, дважды переносился. На фоне этого пост премьер-министра была вынуждена покинуть Тереза Мэй.