Глава Центризбиркома Элла Памфилова подготовила пакет предложений по реформированию системы выборов

Среди инициатив в частности смягчение муниципального фильтра.

Предложения главы Центризбиркома, с ними ознакомилась газета РБК, разделены на несколько частей – одна из них предполагает полную отмену досрочного голосования и открепительных талонов. Их должна заменить технология «Мобильный избиратель». В другой части предлагается установить лимит в 5% при сборе подписей муниципальных депутатов на выборах глав регионов и заксобраний. Сейчас кандидат в губернаторы обязан собрать от 5 до 10% подписей – сколько именно, решают региональные власти. Памфилова также хочет смягчить условия для выдвижения в депутаты всех уровней – сейчас кандидатам необходимо собрать 3% подписей избирателей, оппозиция считает этот фильтр заградительным. Памфилова же предлагается снизить предел до 0,5%. Эксперты уверены, что это позволит серьезно повысить представительство различных групп общества в региональных парламентах и муниципальных советах. Еще одна инициатива главы ЦИКа касается введения персональной ответственности председателей избиркомов за нарушения на выборах. В ближайшее время Памфилова планирует внести эти предложения на обсуждение профильной рабочей группы при администрации президента.

Летом в Москве прошли массовые протестные акции, связанные с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму. После голосования Памфилова заявила, что в избирательном законодательстве были выявлены недостатки, которые следует устранить.