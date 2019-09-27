Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса «Рифинитив». Решение о прекращении задержания танкера было принято еще в среду, однако он все это время оставался в порту. В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых

один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.