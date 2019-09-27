Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН

Она начнется с обсуждения невыдачи виз членам делегации России. Встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в работе которой российская делегация примет участие в неполном составе — американская сторона не выдала визы ряду сотрудников МИДа, гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и руководителю комитета по международным делам Совфедаи Константину Косачеву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это беспрецедентным невыполнением США своих обязательств в качестве страны, принимающей ООН. Захарова подчеркнула, что с этой темы начнется встреча Лаврова и Помпео. Глава российского МИДа ранее также резко выразился по поводу ситуации с визами, заявив, что «такое хамство терпеть нельзя», и эти действия со стороны США не останутся без ответа.

При этом Лавров выразил уверенность, что ни госсекретарь, ни президент США не знали об этой ситуации, это, полагает он, сделали чиновники среднего звена.

В посольстве США назвали невыдачу виз членам российской делегации частным случаем и отказались от комментариев.