Уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло прекращено

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Миняйло Алан Гамазов. Он также заметил, что в ближайшее время защита будет добиваться решения о реабилитации Миняйло и выплаты ему компенсаций.

Решение суда по делу Алексея Миняйло — это большой сдвиг во всем так называемом «московском деле». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он заметил, что решение суда стало даже унизительным для следствия.

Решение прекратить уголовное дело в отношение Алексея Миняйло — политический ход партии «Единая Россия». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Напомним, накануне Басманный суд освободил из-под стражи Алексея Миняйло, а позднее Следственный комитет прекратил в его отношении уголовное дело по массовым беспорядкам. Теперь защита Миняйло намерена добиваться полной реабилитации своего подзащитного.