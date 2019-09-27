Турция продолжит закупать у Ирана нефть и газ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана. По сведениям агентства, Эрдоган отметил, что Турция не опасается американских санкций. По данным газеты «Сабах», в прошлом году Тегеран поставил Анкаре более 25 млн тонн нефти.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре прошлого года. С ноября 2018 года Штаты дали восьми странам, включая Турцию полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая действие этих исключений истекло.