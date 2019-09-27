Законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах вернут его автору, депутату от КПРФ Сергею Шаргунову
Как рассказал «Эху Москвы» сам Шаргунов, ничего страшного в этом нет, поскольку необходимое заключение правительства в скором времени он получит.
Шаргунов также отметил, что в независимости от того, какое будет заключение правительства, госдума рассмотрит его законопроект. Кроме того, по словам Шагунова, если правительство будет затягивать с заключением, он его дождется и перевнесет законопроект на рассмотрение.