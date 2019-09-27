Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы для иностранцев из 49 стран.

По сведениям Reuters, визу в королевство можно будет приобрести онлайн за 80 долларов, при этом доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен. Полный

список стран, граждане которых смогут получить туристическую визу, будет опубликован позже. Запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет распространяться и на туристов. При этом ношение арабского платья с длинными рукавами для женщин не будет обязательным, достаточно будет «скромной одежды», в том числе и на общественных пляжах. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие, паломники, либо командировочные.