В Уральском федеральном округе РКН начал тестирование оборудования для блокировки мессенджера Telegram.

Как рассказали РБК источники, участвующие в этом пилотном проекте, перед разработчиками поставлена задача к концу года покрыть такими устройствами весь Урал. Системы уже установлены у операторов в Екатеринбурге, их монтируют в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах. Речь идет прежде всего об операторах домашнего интернета. У всех операторов предусмотрен механизм отключения фильтрации на случай если устройство будет работать некорректно.