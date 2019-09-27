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01:10, 27 сентября 2019

«Боинг» японской авиакомпании совершил экстренную посадку в  Хабаровске.

Как сообщил ИФ  информированный источник, никто из находившихся на  борту не пострадал. Самолет направлялся из  Вены в  Токио. На борту находились 194 пассажира, в том числе
один ребенок и  12 членов экипажа. Когда лайнер летел в  воздушном пространстве российского Дальнего Востока, командир доложил о  падении давления масла в  двигателе и запросил вынужденную посадку. Пассажиров и членов экипажа сейчас размещают по гостиницам Хабаровска.



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