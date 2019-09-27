«Боинг» японской авиакомпании совершил экстренную посадку в  Хабаровске.

Как сообщил ИФ информированный источник, никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет направлялся из Вены в Токио. На борту находились 194 пассажира, в том числе

один ребенок и 12 членов экипажа. Когда лайнер летел в воздушном пространстве российского Дальнего Востока, командир доложил о падении давления масла в двигателе и запросил вынужденную посадку. Пассажиров и членов экипажа сейчас размещают по гостиницам Хабаровска.