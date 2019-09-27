Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 30 сентября днем траура по бывшему лидеру страны Жаку Шираку

Он скончался накануне на 87-м году жизни.

Основные траурные мероприятия по Жаку Шираку запланированы в понедельник – среди них поминальное богослужение в церкви Сен-Сюльпис в Париже. Также в этот день будет объявлена минута молчания. Но почтить память Ширака жители страны смогут уже начиная с сегодняшнего дня. Так, в Елисейском дворце – официальной резиденции французских президентов — рассказали, что все желающие смогут оставить записи в книге соболезнований. Она будет открыта вплоть до воскресенья. Также накануне в Париже отключили освещение Эйфелевой башни. Это уже традиционный ритуал при трагических событиях – причем происходящих не только во Франции, но и в мире. Перед зданием мэрии Парижа власти также установили экран, на котором демонстрируются фотографии Ширака. Национальные флаги по распоряжению властей уже приспущены.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. Дата и время его похорон пока что неизвестны.