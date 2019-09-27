Климатические забастовки пройдут сегодня в России и по всему миру

Акции с требованием к властям принять срочные меры по борьбе с изменением климата пройдут сегодня почти в полутора десятках российских городов. Среди них Москва, Новосибирск, Иркутск, Мурманск, Воронеж. Протесты проведут в поддержку международной акции Global Climat Strike, она предваряла климатический саммит ООН в Нью-Йорке. На нём школьница из Швеции Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в украденном детстве и нежелании принимать меры для борьбы с глобальным потеплением. Аналогичные акции, на которых люди попытаются привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата пройдут сегодня в США, странах Европы и ряде других государств. Неделю назад самая массовая демонстрация прошла в Берлине, на улицы столицы Германии вышли полтора миллиона человек. А в Нью-Йорке несколько сотен тысяч демонстрантов потребовали от властей активнее решать проблему глобального потепления.

Многие страны и компании на саммите объявили об обновлении планов развития возобновляемой энергетики, инвестициях в зеленую экономику и климатические фонды ООН. При этом мировые лидеры не дали новых серьёзных обещаний снижения выбросов парниковых газов, отмечает газета «Коммерсантъ».