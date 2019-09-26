Законопроект о смягчении наказания за неоднократные нарушения на митингах вернут его автору, Сергею Шаргунову

Причиной стало отсутствие отзыва правительства, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Нужный документ будет вскоре получен, сказал Эху депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов предложил вдвое снизить штрафы за неоднократные нарушения на митингах, а также не сажать в тюрьму, если акции были мирные. Недавно по этой же статье в Москве был осужден активист Константин Котов. Его приговорили к 4-м годам колонии.