Американский Конгресс опубликовал текст жалобы на телефонный разговора Трампа с Зеленским

Американский Конгресс опубликовал текст жалобы на телефонный разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, поданной сотрудником спецслужб в надзорный орган. А исполняющий обязанности главы Национальной Разведки сегодня дал по поводу жалобы показания в Конгрессе.

Жалоба, которую подал, как сообщает Нью-Йорк Таймс, сотрудник ЦРУ, начинается со слов о том, что ее автору стало известно о попытке президента США добиться вмешательства иностранного государства в американские выборы в 2020 году. Среди прочего, это включает в себя давление на президента Украины с целью заставить расследовать Джо Байдена и его сына Хантера. Помимо этого, жалоба содержит пять ключевых элементов: во-первых, Белый дом пытался скрыть стенограмму звонка — текстовые записи удалили с обычных компьютеров и перенесли на специальный носитель в ситуационной комнате; во-вторых, Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в качестве награды за расследование Байденов. В-третьих, два американских посла, включая спецпредствителя США по Украине Курта Волкера пытались минимизировать ущерб национальной безопасности — Волкер на личной встрече с Зеленским объяснял, как стоит ориентироваться в требованиях Трампа. В-четвертых, ключевой фигурой в действиях Трампа назван его юрист Руди Джулиани. Автор жалобы пишет, что Генпрокурор США Уильям Барр тоже вовлечен — как требующая немедленно расследования, жалоба была передана из Национальной Разведки в Минюст, а ведомство Барра дело просто закрыло. И наконец, детали звонка Трампа Зеленскому изложены почти со стопроцентной точностью, что не позволяет усомниться в достоверности жалобы.

Исполняющий обязанности главы Национальной Разведки Джозеф Макгуайер на показаниях в Конгрессе заявил, что автор жалобы «поступил правильно» и «закон был соблюден на каждом этапе».