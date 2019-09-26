Трое полицейских, уволенных из-за дела Ивана Голунова, потребовали восстановления на работе

Они подали соответствующие иски в Мосгорсуд.

Речь идет о полковнике Андрее Щирове, курировавшем задержание Голунова, а также его подчиненных сержантах Романе Феофанове и Максиме Уметбаеве. Все они являлись сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного административного округа Москвы, а Щиров его непосредственно возглавлял. Полковник, а также сержант Феофанов, как передает агентство ТАСС, требуют признать свое увольнение незаконным. В то же время иск Уметбаева отнесен в категорию «иные споры по делам о восстановлении на госслужбе». Бывшие полицейские проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков. Именно эта статья инкриминировалась Голунову, которого задержали в июне этого года. Однако затем выяснилось, что журналисту, занимающемся расследованиями о коррупции в высших эшелонах власти, запрещенные вещества подбросили. Голунова сначала перевели под домашний арест, а затем освободили. После этого также были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрий Девяткин и глава УВД по Западному округу Андрей Пучков.

В настоящий момент следствие никому не предъявило обвинение в подбрасывании наркотиков Голунову.