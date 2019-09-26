СК закрыл уголовное дело о массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло

Это «Эху» сообщил его адвокат Алан Гамазов. «Компенсации — единственный способ добиться сатисфакции от государства. Алексей хочет этого, чтобы фактически подтвердить, что на протяжении двух месяцев его держали в СИЗО без каких-либо доказательств и с целью недопущения в дальнейшем подобных неправосудных неправомерных решений. Когда без каких-либо доказательств человека закрывают, два месяца держат в тюрьме — что это, если не давление на цивилизованное общество», — сказал Гамазов. Он подчеркнул, что защита надеется через получение компенсации обратить внимание общества и власти на недопустимость незаконных арестов и уголовных преследований за гражданскую позицию.

Сам волонтер предвыборного штаба Любови Соболь сказал Эху, что будет участвовать в пикетах у администрации президента в защиту политзаключенных.