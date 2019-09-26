Правительство России планирует ограничить цены на гостиницы в Петербурге в период проведения ЧЕ по футболу

Речь идет о следующем лете. Как передает ТАСС, самое дешевое место в хостеле может стоить не более одной тысячи рублей в сутки, а самый дорогой номер в пятизвездочной гостинице – не более 525 тысячи рублей. Если постановление правительства будет принято, то стандартные номера в трехзвездочных гостиницах будут стоить до 15 тысяч рублей в сутки.

В Петербурге пройдут некоторые матчи группового этапа европейского футбольного турнира и один из матчей четвертьфинала.