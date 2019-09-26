В Пермском крае в суд направили дело против женщины, которую обвиняют в том, что она заморила дочь голодом

По данным следствия, с марта по июль прошлого года жительница города Краснокамск намеренно ограничивала в питании дочь, желая ей смерти. Девочке было 14 лет. Уголовное дело возбудили по статье «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». СК требует применить к обвиняемой принудительные меры медицинского характера.

Накануне местный суд приговорил к 2-м годам условно бывшего заместителя директора школы, где училась погибшая девочка. Подсудимая была признана виновной в халатности из-за того, что не сообщила органам опеки и полиции о состоянии ребенка.