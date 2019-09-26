Дизайнер Коновалов, которому сломали ногу при задержании, заявил, что его звонки в полицию и «скорую» были скрыты

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу при задержании, заявил, что его звонки в полицию и «скорую помощь» были скрыты. Он запросил детализацию звонков в день задержания для того, чтобы подать в суд на полицейских. Константин Коновалов написал в своем Твиттере, что данные были запрошены у мобильного оператора Yota. В компании это назвали ошибкой, — передает издание «Медиазона».

Константин Коновалов был задержан за несколько часов до акции 27-го июля во время утренней пробежки. Никаких извинений от МВД за то, что полицейские сломали ему ногу, не было – напротив, его оштрафовали якобы за участие в несогласованной акции на 10 тысяч рублей. Следственный комитет назвал действия полицейских правомерными, а жалобу на бездействие СК суд отклонил.