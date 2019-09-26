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Эксклюзив Эха 21:20, 26 сентября 2019

Депутат Шаргунов внес в Госдуму законопроект о декриминализации «дадинской статьи»

Депутат Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект о декриминализации статьи 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении участия в публичных акциях (также известна как «дадинская»). Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это крайне опасная и неправильная статья уголовного кодекса. Я понимаю, что в нынешних условиях снести или отменить ее не получается, поэтому я, как реалист, считаю, что нужно принять такой вариант этого закона, который избавит людей от попадания за решетку. Это означает декриминализацию этого закона. Основываясь на рекомендации Конституционного суда, я предлагаю отделываться штрафами, но отменить возможность тюремного заключения», — сказал он.

Шаргунов заметил, что сейчас любой человек вне зависимости от его взглядов, который мирно участвует в гражданской акции, может оказаться в заключении. В частности, он указал, что недавно московский активист Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии по этой статье. Шаргунов отметил, что сейчас ожидает заключения правительства России. «Я надеюсь, что заключение последует незамедлительно. Заключение обычно появляется еще до того, как соберется комитет. Вне зависимости от того, каким оно будет, Госдума должна пересматривать мой законопроект. Если правительство будет затягивать вопрос, дождусь и перевнесу», — заявил он.
Депутат подчеркнул, что основывается на решении Конституционного суда, который признал уголовное наказание за неоднократное участие в ненасильственных уличных акциях неадекватным и избыточным. «Давайте это решение из рекомендации превратим в закон. Надо заканчивать с абсурдом и репрессиями в отношении людей за их гражданскую позицию», — заключил политик. Он отметил, что публикует свой законопроект до заключения правительства, чтобы у общества была возможность ознакомиться с ним и активно обсудить.
5 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил московского активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования).

В феврале 2017 года Конституционный суд вынес постановление по жалобе осужденного по этой статье активиста Ильдара Дадина. Из него вытекает, что для возбужения уголовного дела недостаточно самих по себе неоднократных административных правонарушений. Уголовное дело может быть возбуждено, если участие в акциях или их организация повлекли «причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».



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