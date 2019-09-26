Власти Франции объявили 30 сентября днем национального траура в связи со смертью Жака Ширака. В Елисейском дворце мообщили, что до воскресенья все желающие смогут прийти в официальную резиденцию главы государства, чтобы выразить свои соболезнования. Предлагается оставить записи в специальной книге.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер сегодня в возрасте 86-ти лет. На посту главы государства он был с 1995-го по 2007 год.