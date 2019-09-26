Элла Памфилова предложила журналистке, которая рассказала об угрозах со стороны сотрудников ЦИКа, обратиться в полицию

Председатель Центризбиркома расценила заявление корреспондента как клевету, но сказала, что в суд обращаться не будет, — передает «Интерфакс».

Журналистка информагентства The Associated Press Наталья Васильева сегодня на заседании общественной коллегии по жалобам на прессу сказала, что во время общения с представителями ЦИК были высказаны угрозы испортить ей карьеру и не пускать в МИД, Центризбирком и Кремль. Ранее Элла Памфилова дала ей интервью, а затем в ЦИКе заявили, что в материале высказывания были вырваны из контекста.