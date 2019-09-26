Завершено расследование в отношении еще одного фигуранта так называемого «московского дела»

СК предъявил обвинение в окончательной редакции по делу о нападении на полицейского Эдуарду Малышевскому. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Альдаев. Уголовное дело возбудили после протестов 27-го июля.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы освободил другого фигуранта «московского» дела Алексея Миняйло, а СК прекратил уголовное преследование активиста, которого обвиняли в участии в массовых беспорядках.