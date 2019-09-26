Фигурант «московского дела» Алексей Миняйло назвал свое освобождение победой гражданского общества

В интервью «Эху Москвы» он сказал, что сегодня будет участвовать в пикетах у здания администрации президента в защиту остальных политзаключенных.

Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов сегодня неожиданно отпустил волонтера предвыборного штаба Любови Соболь на свободу безо всякой меры пресечения. Вскоре после этого Следственный комитет прекратил уголовное преследование активиста по статье о массовых беспорядках.