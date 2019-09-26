Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе не станут хоронить на столичном кладбище для национальных героев

Его семья выразила желание, чтобы он упокоился на малой родине, рядом с деревней Кутама. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство информации. Отмечается, что с требованием похоронить Мугабе в его родных местах выступили вожди племени, к которому принадлежит род бывшего президента. По словам племянника Мугабе, вождей в этой местности всегда хоронят в пещерах тайно и ночью. Ранее для бывшего главы государства, который был у власти почти 40 лет, начали строить мавзолей, где и собирались его похоронить.

Мугабе умер 6-го сентября в возрасте 95-ти лет.