В Российском футбольном союзе назвали недопустимыми меры по отношению к болельщикам «Спартака» на матче с «Камазом». Фанатов красно-белых заперли в секторе, который был огорожен железной решеткой. В клубе из Татарстана это объяснили желанием предотвратить массовые выходы на полосу между трибунами и ограждением поля. Как сообщили ТАСС в РФС, этот случай рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет организации.

Накануне «Спартак» в Набережных Челнах обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России.