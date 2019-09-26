В Еврокомиссии заявили, что финансовая помощь Украине со стороны ЕС стала беспрецедентной

«Стране, вставшей на путь демократии, с 2014-го года было выделено более 15 миллиардов евро в субсидиях и займах», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла. Он подчеркнул, что Киеву был выделен самый большой в истории ЕС пакет помощи. Так представитель властей ЕС отреагировал на замечание Дональда Трампа в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что ЕС должен больше помогать Украине.