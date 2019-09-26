Против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбудили еще одно уголовное дело. СК его подозревает в отмывании около 800 миллионов рублей, полученных преступным путем, — сообщает источник «Интерфакса».

Два года назад Пирумова приговорили к полутора годам колонии по обвинению в мошенничестве и освободили в зале суда, поскольку этот срок он отбыл под стражей. Но затем чиновника обвинили в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса здания Эрмитажа.