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19:31, 26 сентября 2019

Против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбудили еще одно уголовное дело

Против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбудили еще одно уголовное дело. СК его подозревает в отмывании около 800 миллионов рублей, полученных преступным путем, — сообщает источник «Интерфакса».

Два года назад Пирумова приговорили к полутора годам колонии по обвинению в мошенничестве и освободили в зале суда, поскольку этот срок он отбыл под стражей. Но затем чиновника обвинили в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса здания Эрмитажа.



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