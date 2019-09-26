Владислав Сурков поздравил бывшего главу самопровозглашенной ДНР с избранием мэром Элисты

Помощник президента выразил уверенность, что и в Калмыкии Дмитрий Трапезников будет работать также эффективно и с пользой для граждан: «Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы», — сказал Сурков, — передает ТАСС.

Как сообщает агентство РИА Калмыкия, кандидатуру Дмитрия Трапезникова предложил глава республики Бату Хасиков. Трапезников возглавил непризнанную республику на востоке Украины после убийства предыдущего лидера Александра Захарченко. Примерно год назад он покинул этот пост.