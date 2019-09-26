Уголовное дело о массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло закрыто

Незадолго до этого его освободил Басманный суд. В интервью «Эху» волонтер штаба Любови Соболь назвал такое решение неожиданным.

«То, что удалось добиться моего освобождения, да еще с такой формулировкой, — это однозначная и несомненная победа гражданского общества. Это усилия тысяч и тысяч людей, которые стояли в пикетах, ходили на митинги, подписывали письма, кулуарно разговаривали с самыми разными людьми. Не представляю, что именно происходило, но очевидно, это результат сплоченной работы очень многих людей. Настоящая солидарность — это очень круто», — сказал он. Миняйло подчеркнул, что удивлен решением суда.

Миняйло был последним из фигурантов московского дела, который находился в СИЗО.