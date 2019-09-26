Законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах вернут его автору, депутату от КПРФ Сергею Шаргунову. Причиной стали нарушения в процессе внесения документа в Госдуму, — сообщил ТАСС глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в пакете сопроводительных документов отсутствует официальный отзыв правительства. Крашенинников добавил, что Шаргунов – опытный депутат, и следовательно, цель здесь была несколько иная, чем изменение закона.

Как напоминает агентство, депутат Сергей Шаргунов предложил снизить штрафы и сократить максимальный срок лишения свободы за неоднократные нарушения на митингах с 5-ти до 3-х лет.