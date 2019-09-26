СК закрыл уголовное дело о массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло

Это сообщил «Эху» его адвокат Алан Гамазов. По его словам, Миняйло обратится за компенсацией по незаконному уголовному преследованию. Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов несколько часов назад освободил волонтера предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь из-под стражи и не избрал ему никакой меры пресечения.

Дело по статье о массовых беспорядках возбудили после протестов 27-го июля, но затем задержанным в основном предъявили обвинения по другой статье – о насилии в отношении полицейских. Сами фигуранты говорят, что никакого насилия с их стороны не было, что подтверждается записями их задержания.