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18:26, 26 сентября 2019

Белый дом пытался ограничить доступ к записям разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом говорится в жалобе на американского президента, которая поступила в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. Напомним, речь идет об июльском телефонном разговоре Трампа и Зеленского, который привел к громкому скандалу. В нем, как сообщали СМИ, Трамп пытался убедить Зеленского в необходимости расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Факт публикации стенограммы разговора двух президентов привел к новым спорам.

Публикуя стенограмму своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп был уверен, что меморандум его оправдает и остановит процесс импичмента. Но получилось все с точностью наоборот — демократы только получили уверенность в том, что Трамп нарушил клятву президента, а некоторые республиканцы уже называют опубликование стенограммы серьезной ошибкой.

Еще позавчера демократам Палаты Представителей не хватало 50 голосов до необходимых 218, чтобы проголосовать ЗА импичмент президенту. Сегодня у них есть 215 голосов — а Вашингтон Пост заявляет, что все 218. Несмотря на то, что в тексте стенограммы разговора Трампа с Зеленским непосредственно не упоминается услуга за услуга, из него следует совершенно очевидно, что президент США пытался получить помощь иностранного государства для победы на выборах, используя свою должность, заявляют демократы. Что прямым образом нарушает клятву президента. Лидер сенатского демократического меньшинства назвал заявил, что это даже хуже, чем то, что обнаружило расследование Боба Мюллера. Республиканцы в большинстве своем высказываются против импичмента — самый ярый противник отречения Трампа от должности и сторонник президента сенатор Линдси Грэм заявил, что разговор двух президентов не выходил за рамки. И призвал американские власти расследовать Джо и Хантера Байденов — оказать такую услугу Зеленского как раз просил Трамп в том телефонном разговоре. Тем не менее, несколько конгрессменов от Республиканской партии анонимно заявили прессе, что считают опубликование стенограммы ошибкой. А два сенатора-республиканца публично назвали разговор Трампа с Зеленским крайне проблематичным. Это сенатор Митт Ромни, который несколько дней назад намекнул, что может поддержать импичмент, и Бен Сасс  — последний заявил об этом после того, как в кругу других конгрессменов ознакомился с содержанием жалобы, поданной сотрудником американских спецслужб по итогам разговора. Демократы после прочтения жалобы, заявили, что она только усиливает вынесение импичмента. Белый Дом долго сопротивлялся тому, чтобы предоставить Конгрессу копию жалобы, но Палата Представителей вчера приняла резолюцию — голосами 421 за и ноль против, с призывом предоставить копию жалобы.

Анонимный автор жалобы предварительно согласился дать показания в Конгрессе на закрытых слушаниях, но пока дата его появления на Капитолийском холме не назначена. Дональд Трамп тем временем пообещал в ближайшее время опубликовать стенограмму своего первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским.



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