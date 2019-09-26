Зарубежные СМИ характеризуют профессиональную карьеру Жака Ширака одной из самых продолжительной для Европы
Зарубежные СМИ характеризуют профессиональную карьеру ушедшего сегодня из жизни Жака Ширака одной из самых продолжительной для европейского политика.
Начав свой политический путь ярым последователем Шарля де Голля и даже членом французской компартии, Жак Ширак отслужил два шестилетних президентских срока, был дважды главой кабинета министров и три раза подряд избирался мэром Парижа, напоминает сайт «Евроньюс». Его два президентских мандата будут помнить благодаря твердой и непримиримой позиции по отношению к развязанной Джорджем Бушем войне в Ираке, отмене призыва в армию, признанию Францией ее ответственности за преступления нацистов во время Второй мировой войны, а также благодаря его знаменитой фразе «наш дом горит», сказанной о резкой перемене климата на планете.
Наблюдатели вспоминают, что в жизни Ширака были две важные фигуры, которые ввели тогда еще достаточно молодого человека в политику – его наставник, президент Жорж Помпиду, который в 1972-м году назначил будущего главу государства министром сельского хозяйства, а позже – министром внутренних дел, а также преемник Помпиду Валери Жискар Дэстен, при котором тот впервые занял должность премьер-министра. Два года спустя, из-за разногласий по поводу разделения полномочий между главой государства и правительства, Жак Ширак добровольно покинул этот пост, после чего, в 77-м впервые избрался мэром Парижа, пробыв на этой должности бессменно 18 лет.
Впервые став президентом, в 95-м, Ширак вознамерился сократить разрыв между бедными и богатыми, продолжает Би-би-си, и одновременно отдал распоряжении о продолжении испытаний ядерного оружия, что вызвало волну протестов во всем мире. Переизбрание Жака Ширака главой государства в 2002-м многим запомнилось противостоянием с ультра-правыми во главе с Жан-Мари Лепэном и опасным для страны вторым туром. К победе тогда прибавилась и резко возросшая популярность президента на фоне его категорического неприятия иракской войны. Однако уже скоро любовь граждан сменилась непониманием и нежеланием французов голосовать за конституцию Евросоюза на референдуме 2005 года с последующим заявлением Жака Ширака, два года спустя, о том, что он не будет избираться на третий президентский срок.
Последние годы Ширака были омрачены обвинениями в коррупции, в следствие чего он получил условный тюремный срок.
Сегодня, в 21 час по московскому времени президент Эммануэль Макрон обратится к нации в связи с уходом из жизни экс-президента, премьера и мэра французской столицы.