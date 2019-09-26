По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения в Турции

Его эпицентр был зафиксирован неподалеку от турецкого мегаполиса в Мраморном море.

Подземные толчки магнитудой 5,8, произошедшие в 60 км к юго-западу от Стамбула, привели к панике и закрытию ряда госучреждений, пишут различные турецкие издания. По их данным, после землетрясения были закрыты все школы Стамбула, а в одной из больниц на окраине города провели эвакуацию пациентов и персонала. Кроме того, обрушился минарет одной из мечетей, фасады целого ряда жилых зданий, как передают турецкие телеканалы, потрескались. Агентство ТАСС, в свою очередь, сообщает, что многие люди до сих пор боятся возвращаться в свои дома, опасаясь новых сильных толчков. В том числе из-за того, что после землетрясения было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой 4,1. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впрочем, уверяет, что хоть такая вероятность и есть, все ведомства работают в штатном режиме, а инфраструктура не нарушена. Тем не менее, власти не только мобилизовали медиков и спасателей для преодоления последствий землетрясения, но и объявили о пунктах сбора в случае возникновения экстренных ситуаций. Телеканал NTV, тем временем, сообщает, что толчки ощущались не только в Стамбуле, но и в соседних с ним регионах.

По данным Генконсульства России в Стамбуле, в результате землетрясения никто из россиян не пострадал.