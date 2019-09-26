Гражданам больше нельзя будет закуривать или разжигать мангал на балконах

Соответствующий запрет вытекает из поправок к правилам противопожарного режима, утвержденных правительством.

Напрямую изменения, введенные правительством, не накладывают ограничений на курение на балконе. Тем не менее, одна из поправок предполагает запрет на использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Именно такая формулировка используются в документе. Что именно следует считать «открытым огнем», в правилах не уточняется, однако, по всей видимости, подразумевается в частности зажжение спички или зажигалки, разжигание мангала или использование свечей. Похоже, что закурить на балконе без риска получить штраф больше не получится. Изменения инициировали в МЧС. Там пояснили, что эти требования направлены на обеспечение пожарной безопасности. Однако этому нововведению будут рады и соседи курильщиков. Почти два году назад Верховный суд признал их право на взыскание компенсации в случае попадания дыма в квартиру. Такое решение было принято по иску жителя Новосибирска к его соседу. Тогда суд отметил, что российские законы не запрещают гражданам курить на своем балконе, однако указал, что россияне имеют право на охрану здоровья и благополучную окружающую среду без табачного дыма.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.