Московская мэрия отказалась согласовать акцию «Бессмертный ГУЛАГ», которая была запланирована на 6 октября. Организаторы планировали вспомнить о жертвах политических репрессий и выразить солидарность с нынешними политзаключенными. По словам одного из заявителей Михаила Шнейдера, акцию не разрешили под предлогом того, что в заявке не были указаны формы и методы охраны общественного порядка во время мероприятия.

Отказ Мэрии согласовать акцию»Бессмертный ГУЛАГ» бесчеловечен. Такое мнение в эфире «Эха» высказал один из заявителей акции, режиссер Гарри Бардин. Он заметил, что, если будет принято решение о подаче новой заявки на проведение акции, он также примет в ней участие.

Шествие планировалось от Лубянской площади до памятника жертвам политрепрессий на Проспекте Сахарова.