Одного из фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло отпустили из СИЗО

Басманный суд сегодня отказал в ходатайстве следствия о продлении ареста индивидуального предпринимателя. Судья также не нашёл признаков массовых беспорядков, в которых обвиняют мужчину. Позже СК снял это обвинение.

Заседание началось с почти 4хчасовым опозданием. Поддержать Алексея Миняйло в суд пришли несколько десятков сторонников и даже священники. Они хотели стать поручителями предпринимателя, в недавнем прошлом главы штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Обвиняемый был в белой футболке с надписью «Свобода — это наркотик, хожу ношу, распространяю». Предполагалось, что судья Басманного суда Артур Карпов рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Миняйло на 3 месяца. Он проходит «московскому делу», его обвиняют в массовых беспорядках на акции за честные выборы 27 июля. Предприниматель говорит, что в акции не участвовал, поскольку почти весь день провёл в суде вместе с задержанной Любовью Соболь. Когда же пришёл вечером на Трубную — сразу был схвачен силовиками.

Миняйло — единственный из обвиняемых по этой статье, кто оставался в изоляторе. Он провёл в «Матросской тишине» почти 2 месяца. Позиция следствия в суде сегодня неожиданно изменилась. Представитель СК попросил о домашнем аресте. По его словам, изменились обстоятельства, которые учитывали раньше при избрании меры пресечения. Прокурор это не поддержала и потребовала любую меру, не связанную с лишением свободы. По её словам для домашнего ареста нет оснований. Перед тем как Карпов ушёл в совещательную комнату, подсудимый сказал несколько слов, в котором призвал к совести судьи: по словам Миняйло, судьи часто выносят решения тихим голосом, потому что им стыдно. Он высказал надежду, что судья Карпов огласит решение громко и честно, чтобы никому за него стыдно не было. Судья Карпов в итоге отклонил ходатайство следствия. При вынесении решения он отметил, что в действиях обвиняемого есть только признаки административного правонарушения, а за это домашний арест не предусмотрен. Под ликование сторонников Миняйло освободили прямо в зале суда. Его мама заплакала.

Позже «Эху» мужчина сказал, что без масштабной общественной поддержки такое решение суда было бы невозможно. «То, что удалось добиться моего освобождения, да еще с такой формулировкой, — это однозначная и несомненная победа гражданского общества. Это усилия тысяч и тысяч людей, которые стояли в пикетах, ходили на митинги, подписывали письма, кулуарно разговаривали с самыми разными людьми. Не представляю, что именно происходило, но очевидно, это результат сплоченной работы очень многих людей. Настоящая солидарность — это очень круто», — сказал он. Миняйло подчеркнул, что удивлен решением суда.

Уже этим вечером Миняйло встанет в одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, а затем отправится к родителям.

Несколько фигурантов так называемого «московского дела» уже приговорены к реальным тюремным срокам. Одного из них — Павла Устинова — после широкой общественной кампании в его поддержку отпустили из СИЗО до апелляции.

Решение суда по делу Алексея Миняйло это большой сдвиг во всем так называемом «московском деле». Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он заметил, что решение суда стало даже унизительным для следствия.