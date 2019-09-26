Газета «Известия» оказалась в центре скандала

Военный обозреватель Илья Крамник утверждает, что ему заблокировали доступ к аккаунту редакции. Он полагает, что это связано с его статьей о главе Минобороны Сергее Шойгу.

Написать статью «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», по словам Крамника, его просила редакция. Журналист считает, что статью удалили из-за административного давления.

Прекращение контракта с военным обозревателем Ильей Крамником не связано с административным давлением после публикации критической статьи о министре обороны Сергее Шойгу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Мультимедийного информационного центра «Известия» Владимир Тюлин. «У него истек срок трудового договора. Это странное совпадение, но оно имело место быть. При производстве статьи нарушены индустриальные стандарты. В этой связи мы как работодатели имеем право не продолжать взаимоотношения с этим автором», — заявил он. Тюлин подчеркнул, что в статье Крамника нет «ни одного факта, ни одной новости», а только личное мнение журналиста. «Трудовой контракт истек. Далее его уведомили, что материал не соответствует стандартам. Он решил атаковать своего работодателя публично, написав, что злые негодяи сняли мою статью. Какой же человек, находящийся в трезвом уме и здравой памяти, будет продолжать любые, даже человеческие, не говоря о рабочих, отношения с человеком, который только что оскандалился и вынес все это зачем-то на публичное обсуждение?», — сказал он.

Тюлин подчеркнул, что сам лично не принимал решения о прекращении сотрудничества с Крамником. При этом он отказался считать увольнение журналиста актом цензуры. «Какая цензура, если статья была опубликована и висела там какое-то время? Когда я с ней ознакомился, мне ребята сообщили, что это наверное не совсем то, что соответствует определенным стандартам любых изданий. Никто никому не звонил», — отметил он. При этом Тюлин назвал Крамника хорошим и серьезным специалистом.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова призвала журналиста «Известий» Илью Крамника, уволенного за критическую статью про министра обороны Сергея Шойгу, обратиться с жалобой в Комиссию по свободе информации и правам журналистов СПЧ. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, что нашей комиссии надо изучить этот случай. Если вы нас слышите, господин Крамник, комиссия Cовета по правам человека очень ждет такого обращения с вашей стороны. Найдите меня в соцсетях и напишите мне, давайте будет разбираться», — сказала она. Винокурова отметила, что пока увольнение журналиста «выглядит как цензура». При этом она подчеркнула, что само издание «Известия» еще не высказалось по этому поводу. «Я выйду от вас и отправлю информацию по этому случаю своим коллегам. Наша комиссия по свободе слова должна высказаться и постараться восстановить справедливость. Речь не только о цензуре, но и о трудовых правах», — заключила она.