Фигурант «московского дела» Алексей Миняйло назвал свое освобождение победой гражданского общества. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что удалось добиться моего освобождения, да еще с такой формулировкой, — это однозначная и несомненная победа гражданского общества. Это усилия тысяч и тысяч людей, которые стояли в пикетах, ходили на митинги, подписывали письма, кулуарно разговаривали с самыми разными людьми. Не представляю, что именно происходило, но очевидно, это результат сплоченной работы очень многих людей. Настоящая солидарность — это очень круто», — сказал он. Миняйло подчеркнул, что удивлен решением суда.

В ближайшее время он собирается принять участие в пикетах в защиту фигурантов «московского дела» у администрации президента.

«Как только я выйду из Следственного комитета, где со мной хотят поговорить, поеду присоединиться к пикетам в защиту политзаключенных. То, что я на свободе, — это славно, но есть еще люди, которые по надуманным обвинениям не на свободе, и мой гражданский долг — принять участие в их защите», — подчеркнул он.

В дальнейшем Миняйло планирует развивать свой проект «Инфраструктура демократии», начатый до ареста. Проект нацелен на развитие демократических процессов в Москве и регионах, а также обучение сотрудников избирательных штабов и развитие демократических практик.

Миняйло, волонтер штаба не допущенного до выборов в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, был арестован по обвинению в участии в «массовых беспорядках», которыми Следственный комитет посчитал акцию 27 июля в центре Москвы.