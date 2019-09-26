Авиакомпания Azur Air обещает выплатить по 100 тысяч рублей пассажирам самолета, который совершил жесткую посадку в Барнауле. В пресс-службе перевозчика сказали ТАСС, что информация о возгорании стойки шасси не подтвердилась. В компании отметили, что сведения о возможном пожаре экипаж получил от наземных служб и немедленно эвакуировал пассажиров через надувные трапы. При этом агентство отмечает, что задымление было ликвидировано. Что в таком случае горело – не уточняется.

Инцидент произошел накануне. На борту находились почти 350 человек. Пострадали около 50.