Сотрудник американской разведки обвинил Трампа в попытках обеспечить вмешательство Украины в американские выборы

Сотрудник американской разведки обвинил Дональда Трампа в попытках обеспечить вмешательство Украины в американские выборы. Текст его жалобы был сегодня опубликован спецкомитетом по разведке палаты представителей. Автор документа не назван. По его словам, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии прокурора Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов, Джозефа Байдена.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джозефа Байдена, который входил в совет директоров частной украинской газовой компании «Буризма».