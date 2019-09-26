Начальник колонии в Петрозаводске Иван Савельев пообещал подать в суд на «Медиазону» из-за статьи о пытках. По информации агентства ТАСС, он уже направил в СК заявление о том, что в тексте, по его мнению, содержится клевета и оскорбления представителей власти.

Во вторник издание «Медиазона» и телеканал «Настоящее время» опубликовали материал, в котором заключенные петрозаводской исправительной колонии №9 рассказали о том, что их жестоко избивают и в этом участвует начальник учреждения. Один из осужденных сказал, что ему проломили голову, выбили зубы, на нем прыгали и становились ему на горло.