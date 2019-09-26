Вашингтон давал указания Киеву по поводу расследования в отношении сына Джозефа Байдена

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил о том, как выполнить пожелания Дональда Трампа, в июле на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в опубликованной сегодня жалобе сотрудника американской разведки на Дональда Трампа. Ее обнародовал спецкомитет палаты представителей по разведке.

На днях демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента в отношении президента США. поводом стала публикация в «Уолл-Стрит Джорнел» о том, что Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пытался убедить начать расследование деятельности на Украине сына Байдена. Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах.