Суд освободил из-под стражи обвиняемого по  «московскому делу» Алексея Миняйло

Следствие просило отправить его под домашний арест.

«Это огромная победа гражданского общества», сказал Алексей Миняйло, когда пристав выпускал его из клетки в зале суда после оглашения постановления. Как передает издание «Медиазона», судья Басманного суда Артур Карпов свое решение освободить активиста из-под стражи обосновал тем, что в материалах дела не было признаков массовых беспорядков, а значит в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки состава административного правонарушения, и оснований для лишения Миняйло свободы нет. Изменить меру пресечения просило следствие. Правда, представитель СК предложил суду отправить оппозиционера под домашний арест, отметив при этом, что при расследовании были получены доказательства участия Миняйло в массовых беспорядках. Сам активист свою вину не признает. По его словам, во время акции 27 июля он находился в Хамовническом суде, а задержали его по пути к Трубной площади. Защита Миняйло отмечала, что его алиби подтверждается материалами адвокатского расследования.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. При этом правозащитники подчеркивают, что признаков этого преступления в действиях активистов нет.