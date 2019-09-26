В Azur Air заявили, что информация о возгорании стойки шасси самолета при посадке в Барнауле не подтвердилась

В авиакомпании Azur Air заявили, что информация о возгорании стойки шасси самолета при посадке в Барнауле не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Там отметили, что сведения о возможном пожаре экипаж получил от наземных служб и поэтому начал немедленную эвакуацию пассажиров.

Жесткая посадка «Боинга» произошла накануне днем. На борту находились 344 человека. Почти 50 из них обратились за медицинской помощью. В авиакомпании пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.