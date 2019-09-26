Кандидат в президенты Туниса, который находится в тюрьме, сможет принять участие в теледебатах перед вторым туром. О готовности провести трансляцию заявили сегодня в руководстве национального телевидения. По итогам первого тура, который прошел 15-го сентября, медиамагнат Набиль Каруи занял второе место. Он набрал 15,6% голосов. Во втором туре его соперником стал независимый кандидат Каис Саид, получивший 18,4%. Набиль Каруи ранее был взят под стражу по обвинению в уклонении от уплаты налогов и коррупции.

Досрочные президентские выборы прошли в Тунисе из-за смерти главы государства.