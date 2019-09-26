Геннадий Онищенко поддержал запрет гражданам курить на балконах

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы сказал, что это более чем верное решение. При этом курильщиков он назвал наркоманами, — передает ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом зажигать свечи и курить на балконах, в том числе собственных квартир, будет запрещено. Новые правила вступят в силу с 1-го октября.